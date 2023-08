Si tuffano nel torrente per salvare il cane Disperse due donne

Un’escursione tra le maestose vette della Valmalenco finita in tragedia. Due donne – in quel momento con un accompagnatore – inghiottite dalle acque gelide del torrentello che si è scavato l’alveo ai piedi di una lingua del ghiacciaio Felleria. All’altezza di un ponticello, il loro cane è entrato in acqua, forse per vincere la calura presente ieri anche in alta quota, annaspava, non riusciva più a guadagnare la riva. E loro – le due donne che nei protocolli al momento risultano ancora disperse – si sono, a loro volta, tuffate, per cercare di salvare l’animale, venendo però trascinate dalla corrente impetuosa. Un gesto eroico che potrebbe essere costato la vita alle due amiche lombarde. Uno zainetto a riva, con i documenti, e la testimonianza dell’accompagnatore ha permesso di risalire alla loro identità: si tratterebbe di Rosa Corallo e Veronica Malini, entrambe poco meno di 50 anni, residenti a Lecco. Sul posto lavorano senza sosta decine di militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, Vigili del fuoco dal capoluogo valtellinese, esperti da Torino, volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.

Michele Pusterla