Si tuffa per salvare i figli Annega papà di 49 anni

Ha visto i due figli, di 19 e 12 anni, in difficoltà, si è tuffato per soccorrerli ma è morto per annegamento. Tragedia sul litorale di Battipaglia: la vittima si chiamava Francesco Giordano e aveva 49 anni. Originario del Salernitano ma da tempo residente ad Altopascio (Lucca) per lavoro, Francesco si trovava in Campania per un periodo di ferie.