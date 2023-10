Si toglie la vita a 12 anni lanciandosi dal terrazzo. Ragazzine filmano per caso il tragico volo

Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo del

12enne, precipitato martedì dal terrazzo della sua abitazione a Centocelle a Roma. Secondo gli accertamenti dei carabinieri si è trattato di un gesto volontario. Proseguono

le indagini per ricostruire i motivi della tragedia.

I militari hanno bloccato il rischio divulgazione di un video tra alcune ragazzine. Una di queste, infatti, aveva casualmente ripreso la scena girando un filmato per TikTok con il cellulare. "Quel bambino mi è caduto davanti – ha raccontato una testimone tra le prime a soccorrere il 12enne – . Gli tenevo la mano per fargli sentire che non era solo. Ma l’ambulanza sarà passata almeno mezz’ora dopo. I carabinieri finché non sono stati sicuri che del video non c’era più traccia, non hanno lasciato andare le ragazzine".