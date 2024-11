Si stacca il cornicione dalla chiesa, paura nella strada dello shopping. Ferito un passante di 51 anni

Stava camminando nella centralissima via del Corso quando un pezzo di cornicione è caduto da una chiesa ferendolo alla gamba. Tragedia sfiorata nel cuore di Roma. L’allarme è scattato alle 10 in una delle principali vie dello shopping della capitale, affollata di turisti e romani che hanno approfittato della giornata di festa per una passeggiata al sole. All’improvviso un 51enne è stato colpito da una parte di cornicione che si è staccata dall’architrave della chiesa di San Giacomo. La paura è stata tanta, ma fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli. I pompieri hanno effettuato accertamenti sulla facciata per verificare la presenza di eventuali altre parti pericolanti. E il parroco, don Giuseppe Trappolini, parla di tragedia sfiorata.