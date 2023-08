Si schiantano in auto Perdono la vita tre agenti

Nel Catanese un giorno di festa trasformato in tragedia: tre agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di piazza Lanza del capoluogo etneo, sono morti ieri sera in un incidente stradale mentre, dopo avere finito il turno di lavoro, si stavano recavando a Mineo per assistere alla processione per il patrono del grosso centro agricolo della Piana. Gli agenti scomparsi sono Giovanni Barbanti, 38 anni; Giuseppe Spampinato, 49 anni; Pietro Tatoli, 48 anni.