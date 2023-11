Si sblocca il negoziato. Oggi scatta la tregua a Gaza. Hamas libererà tredici ostaggi

Lo stop alle armi comincerà alle 7 di oggi (in Italia le 6). I primi ostaggi torneranno liberi alle 16 locali (le 15 in Italia). L’annuncio ufficiale è di Majed al Ansari, il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. La Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa prevedono che entreranno in Egitto attraversando il valico di Rafah e saranno poi trasferiti in Israele passando per il posto di confine di Nitzana.

L’accordo prevede che l’ala militare di Hamas, le brigate Ezzeddin al Qassam, e gli altri gruppi armati palestinesi "cessino ogni attività militare" per quattro giorni. Per lo stesso arco di tempo i droni e gli aerei israeliani smetteranno di sorvolare Gaza City e il nord della Striscia dalle 11 alle 17. Sempre secondo al Ansari in quattro giorni torneranno liberi 50 rapiti, tutti donne e minori di 18 anni e sarà data priorità alle famiglie (fra i sequestrati ci sono diverse madri, alcune con due figli). Per loro scatteranno tutte le misure di assistenza messe a punto da Israele, da accurate visite sanitarie all’assistenza psicologica. I soldati che prenderenno in consegna donne e bambini hanno precise indicazioni su come comportarsi, soprattutto con i più piccoli, che dovranno essere ovviamente rassicurati dopo lunghe settimane di prigionia.

Il primo gruppo potrebbe essere di 13 persone, tutte dello stesso nucleo famigliare. I palestinesi detenuti in Israele saranno liberati subito dopo. Fra loro non ci sarà nessun condannato per terrorismo. Saranno tre per ogni rapito il 7 ottobre. Fra i 300 candidabili ci sarebbero 33 donne, 123 minorenni e 144 giovani sui 18 anni. Tra questi, 49 sono membri di Hamas, 28 della Jihad islamica, 60 del movimento Fatah del presidente palestinese Abu Mazen e 17 del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

Ogni giorno potranno entrare a Gaza 200 camion di aiuti che includeranno le forniture mediche. Ne saranno ammessi anche quattro di carburante e di gas da cucina.

Gerusalemme avrebbe anche voluto che la Croce Rossa Internazionale avesse accesso ai rapiti che sono ancora nelle mani dei miliziani a Gaza. Hamas non ha voluto saperne.

A Gaza City l’intelligence israeliana ha arrestato il direttore dell’ospedale al Shifa Mohammed Abu Salmiya. È sospettato di aver consentito che Hamas usasse il luogo di cura "come un centro di comando e controllo" delle sue attività militari. È stato fermato mentre cercava di raggiungere il sud passando per la Salah-ad-Din, l’arteria che attraversa da nord a sud tutta la Striscia. Secondo fonti dell’ospedale Abu Salmiya stava accompagnando un convoglio di decine di malati che avevano appena lasciato lo Shifa. Per Israele invece stava tentando di fuggire. In segno di protesta l’evacuazione dell’ospedale è stata bloccata. Al suo interno restano 180 malati gravi. Sotto l’al Shifa è stata trovata una rete di tunnel di cemento armato, uno dei quali lungo 170 metri. In quell’area, scrive il quotidiano Haaretz, ci sono anche stanze climatizzate, utilizzate dai comandanti locali di Hamas. I corpi senza vita di centinaia di persone che erano nel luogo di cura sono stati sepolti in una fossa comune a Khan Younis, una località nella quale ieri 5 abitanti sono stati fulminati da un raid aereo di Gerusalemme sui quartieri orientali. Ventisette hanno perso la vita in un attacco al campo profughi di Jabalya.

Herzi Halevi, il capo di stato maggiore delle Forze Israeliane di Difesa, ha annunciato quello che accadrà dopo la tregua: "Non porremo fine al conflitto". "Due mesi di guerra", ha previsto il ministro della difesa Yoav Gallant.