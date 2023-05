Si riparla di settimana corta

"Lavorare meno, lavorare tutti": lo storico slogan sessantottino torna alla ribalta mentre in Europa e in Italia si discute di settimana lavorativa corta, con i sindacati che fanno della settimana di 4 giorni un cavallo di battaglia. Ma stare al lavoro dal lunedì al giovedì con lo stesso stipendio è ancora un sogno. Solo due gruppi al momento (Intesa e Lavazza) stanno sperimentando questa soluzione. In realtà, dagli ultimi dati dell’Eurostat (aggiornati al 2022), risulta un pò in tutta Europa una tendenza contraria: nel Belpaese, ad esempio, circa 2 milioni di lavoratori restano sul posto per 50 ore a settimana, contro le canoniche 40 ore (8 ore al giorno per 5 giorni).

"Sono disposto a riflettere partendo dalla realtà", ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.