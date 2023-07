Sì, Pellegrini è incinta Perde il record e rilancia da divina "Tranquilli, ce lo riprenderemo"

di Leo

Turrini

Che fantastica storia è la vita! Qui non è dato sapere se Federica Pellegrini sia una fan di Antonello Venditti, eppure il titolo della canzone dell’artista romano è semplicemente perfetto per la nostra storia. Nel giorno in cui la Sirenetta d’Italia perde il suo ultimo, storico record mondiale (1’52”98 sui 200 stile libero), stabilito nel remoto 2009, ecco, per suggestiva, romantica coincidenza Fede conferma di essere in dolce attesa.

IL VIDEO

Simbolo di modernità anche fuori dalla piscina, la campionessa che ha segnato una generazione ha scelto i social per… sommare le due realtà. Un filmato brevissimo in cui mostra il pancino, con tanto di scritta (in inglese): "Ce lo riprenderemo". Allusione al record svanito, forse un indizio per i fanatici del gossip: Fede aspetta una bambina? Il video si conclude con l’apparizione di Matteo Giunta, il marito della Divina, già suo allenatore. Poi è arrivata la conferama: è una bambina.

IL TESTO

Il messaggio che introduce l’annuncio è un omaggio a Mollie O’ Callaghan, la ragazza australiana che ha cancellato il nome di Fede dal libro dei record, nuotando i 200 sl in 1’52”85: "Davvero una delle più belle gare cui abbia assistito negli ultimi 14 anni. Complimenti...". Ma, appunto, ce lo riprenderemo. Con un’altra Pellegrini!

LA STORIA

E adesso mandiamo indietro il nastro della memoria, giusto per dare un senso compiuto e completo alla antica impresa di Fede. Correva l’anno 2009. Roma, tra mille polemiche legate alla organizzazione, ospitava i campionati mondiali di nuoto. Federica Pellegrini era già una star assoluta, dodici mesi prima, a Pechino, aveva celebrato il trionfo olimpico. All’argento da minorenne in quel di Atene nel 2004, aveva finalmente aggiunto l’oro ai Giochi cinesi. Sempre sui 200 stile libero: la ’sua’ gara, la competizione nella quale riusciva sempre a manifestare il super ego da agonista.

Nella vasca del Foro Italico, la gente aspettava solo lei. Faceva discutere l’utilizzo di costumi iper tecnologici in materiale plastico: la soluzione facilitava lo scivolamento degli atleti in acqua e infatti durante quella rassegna iridata vennero stabiliti ben 43 primati mondiali. Quei costumi furono poi vietati dalla federazione internazionale.

COME MENNEA

Attenzione, però. Il record della Divina, quell’1’52”98, fino a ieri intoccabile e inattaccabile, era qualcosa di unico. Ha retto tanto a lungo, dal 29 luglio 2009 al 26 luglio 2023, perché aveva ragione il popolo del Foro Italico: io stavo lì e la gente si alzò tutta in piedi, accompagnando le ultime bracciate di Federica come se volesse spingerla verso l’infinito ed oltre. I suoi 200 in acqua come i 200 in pista di Mennea: il 19”72 di Mennea durò, come record mondiale, diciassette anni, fino al 1996.

DOPO

All’indomani del prodigio, la futura signora Giunta dichiarò candidamente di sentirsi la donna più grande nella storia dello sport italiano. Qualcuno trovò un filo presuntuoso quella esternazione, ma nel 2021 Federica Pellegrini sarebbe stata ancora in finale alla Olimpiade e in mezzo avrebbe vinto tantissimo, spostando ogni volta più in là il limite.

Facciamo che la figlia, ammesso decida di nuotare nella vita, avrà un gran bel punto di riferimento…