Si offrì ai soldati e salvò altre donne. Una via in memoria della lavandaia

e Luca Filippi

"Io. Non loro". Con queste poche parole Olimpia Mibelli Ferrini, a 21 anni, salvò da sevizie sessuali alcune ragazzine elbane. Era il 17 giugno 1944, sulle spiagge dell’isola sbarcarono le truppe coloniali francesi composte in gran parte da goumiers marocchini e senegalesi che ebbero il ‘diritto di preda’. Così a differenza di quello che avvenne sulla costa livornese dove gli alleati cacciarono i nazifascisti e la Liberazione fu una festa di gioia incontenibile, all’Elba la fine del conflitto fu un incubo terribile.

Ai soldati francesi venne permesso di saccheggiare l’isola e abbandonarsi a violenze e stupri nei confronti della popolazione. Una situazione che avvenne anche in altre zone d’Italia, descritta da Vittorio de Sica nel film La ciociara dove Cesira, interpretata da Sofia Loren (che vinse l’Oscar come migliore attrice protagonista), subisce violenza dai militari marocchini, con la figlia Rosetta, ancora bambina. In meno di 48 ore, furono accertati almeno 191 casi di violenza sessuale su donne e bambine.

Olimpia, una ragazza del popolo che amava la libertà, gli abiti colorati, i tacchi alti e il rossetto rosso, salvò bimbe poco più che adolescenti e giovani donne dalla furia delle violenze sessuali. Offrì ai soldati il proprio corpo a patto che lasciassero le altre giovani.

Tra le ragazze salvate ci sarebbe Laura Laurenzi, 15 anni, fatta allontanare da Olimpia che si fece avanti a sostituirla davanti ai soldati. Dopo i giorni terribili dello sbarco e del suo gesto eroico, Olimpia non riprese il suo lavoro di lavandaia.

La sua vicenda scomparve nella reticenza della memoria collettiva. Venne bollata nei documenti ufficiali come "donna di facili costumi", stigmatizzata per la sua indipendenza in tempi in cui le donne libere erano viste come scandalose. Si dedicò all’anziana madre, alle sorelle e ai nipoti.

Sua sorella Andreina, anch’essa violentata, tenne il bambino nato da quell’abuso. Un’altra forma di resistenza. Olimpia morì nel 1985 e i suoi resti finirono nell’ossario comunale, senza alcun ricordo pubblico.

Ora, finalmente sarà ricordata alla luce del sole. Dopo ottantuno anni avrà dedicata una strada del centro storico di Portoferraio, proprio lì dove aveva la sua lavanderia. Il comune le conferirà anche la Medaglia d'Oro della città.

"Era libera e, per questo, scomoda – commenta l’assessora regionale toscana Monia Monni – per Olimpia solo disprezzo. Solo isolamento. Solo vergogna rovesciata addosso. Le hanno costruito il silenzio attorno e ce l’hanno sepolta. Per decenni nessuno ha osato nominarla. Non era compatibile con la retorica delle eroine. Non stava nelle righe. Troppo povera. Troppo libera. Troppo vera".