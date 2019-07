Genova, 11 luglio 2019 - Si lancia dalla finestra per farla finita, ma nel suo ultimo gesto disperato, cadendo dalla finestra, ha travolto nonna e nipotina che stavano camminando sul marciapiede sottostante.

La tragedia questa mattina in via Delpino, a Castelletto. La donna di 70 anni che si è lanciata dalla finestra di casa è morta sul colpo, mentre le sfortunate nonna e nipotina, di un anno in passeggino, sono state trasferite dal 118, all'ospedale Gaslini e al Galliera. L'anziana è in codice rosso, le condizioni della piccola invece non destano preoccupazioni. La madre è ancora sotto choc. La strada è stata chiusa per il rilievi.