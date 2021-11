La chiamano sologamia. Ovvero, scegliere di sposarsi con se stessi. 'Nozze’ di questo tipo (con tanto di abiti nuziali, fedi, e invitati) non sono rare, per quanto non riconosciute, e sono avvenute anche in Italia. L’ultima però riguarda una modella brasiliana di 33 anni, Cris Galera, che è voluta andare oltre. Prima le nozze, con tanto di foto in abito bianco e fiori, lei sola con se stessa ovviamente, e ora l’avvio delle pratiche di separazione. Insomma, ha rotto sempre con se stessa. Si è chiesta il divorzio. Spiegava di aver deciso di autosposarsi, anima forte e felice, per ispirare le altre donne ad esaltare la loro autostima. Ma dopo tre mesi ha annunciato il divorzio. Il motivo? La modella si è follemente innamorata di un’altra persona. Da qui l’avvio delle pratiche della separazione. Si spera almeno consensuale.

© Riproduzione riservata