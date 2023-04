Sì di Palazzo Madama al decreto Cutro sui migranti Stretta sui permessi speciali, ira delle opposizioni

Il Senato approva il decreto Cutro sull’immigrazione, che passa alla Camera, blindato, per la conversione definitiva in legge entro il 9 maggio. Il voto a Palazzo Madama ripropone la netta contrapposizione tra la maggioranza, secondo la quale il provvedimento frenerà nuovi arrivi di immigrati irregolari, e le opposizioni unite per le quali le nuove norme non faranno che aumentare gli irregolari presenti in Italia. A questa irriducibilità di posizioni si accompagna un complesso dibattito interno al centrodestra in cui la Lega rivendica il giro di vite sui permessi speciali, mentre FdI e FI sottolineano piuttosto l’unitarietà delle scelte della coalizione. In favore del decreto sono arrivati 92 voti dei senatori del centrodestra, ai quali si sono contrapposti 65 "no" delle opposizioni (Pd, M5s, Azione-Iv e Avs) e del gruppo delle Autonomie. Il provvedimento del governo contiene diversi capitoli. Lo scontro maggiore, tra centrodestra e opposizioni, e anche i distinguo all’interno della maggioranza, si è registrato sulla stretta ai permessi speciali. La stretta sui permessi speciali è stata contestata in coro dalle opposizioni: i rifugiati già presenti in Italia a cui verrà negato il permesso speciale dove finiranno se non tra gli irregolari delle nostre città? "L’unico effetto sarà di creare più irregolari e più lavoro nero" ha concluso il dem Francesco Boccia.