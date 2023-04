Si barrica dentro casa e spara sulla strada Ore di paura, poi la resa

Concetto Trippa, l’uomo 33enne che ieri pomeriggio si è barricato in casa al dodicesimo piano di un palazzo a Catania, iniziando a sparare per strada – senza ferire nessuno per fortuna – , si è arreso dopo diverse ore ad alta tensione. L’uomo si è consegnato alla polizia. A convincerlo è stato un poliziotto, mediatore psicologo, in servizio all’unità speciale e giunto appositamente nel capoluogo etneo da Palermo.

Trippa, che in passato è stato denunciato per spaccio di droga e maltrattamenti in famiglia, aveva chiesto agli agenti di parlare con un suo zio. Precedentemente al telefono aveva detto alla madre che qualcuno lo aveva avvelenato, cedendogli una partita di stupefacenti tagliata male. Per diverse ore i familiari di Trippa, al sicuro in una zona del palazzo, hanno tentato invano di convincerlo a desistere. L’uomo, raccontano gli agenti delle forze dell’ordine, era in condizioni psicofisiche fortemente alterate.