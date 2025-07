Show putiniano al Bolshoi . I Nobel contro Gergiev: "No al concerto alla Reggia"

di Marta Ottaviani

Più che un evento culturale, il concerto della discordia, le cui polemiche annesse stanno facendo il giro del mondo. Il prossimo 27 luglio, Valery Gergiev, noto direttore d’orchestra, ma soprattutto quinta colonna del putinismo, salirà sul podio alla Reggia di Caserta. Il musicista, che, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina è stato bandito da tutti i teatri del mondo a causa della sua vicinanza allo ‘zar’, di cui è praticamente l’ambasciatore culturale all’estero, in Italia sembra aver trovato un’isola felice, ‘grazie’ anche alla volontà del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per il quale annullare l’invito sarebbe un atto di censura nei confronti del maestro. Da ieri De Luca non deve fare i conti solo con le critiche da parte del mondo politico, ma anche con una lettera di 700 fra intellettuali e premi Nobel indirizzata a lui e alla Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, in cui gli si chiede di tornare sulle sue posizioni.

VERGOGNA AL BOLSHOIIl più tranquillo di tutti sembra proprio Gergiev, che giovedì si è esibito al Bolshoi, teatro che dirige dopo che il suo precessore è stato silurato per non essersi espresso a favore della guerra in Ucraina. Peccato che il pubblico era convinto di assistere alla rappresentazione di un’opera di Prokofiev e invece, prima dello spettacolo, ha visto proiettati sul sipario messaggi propagandistici a favore dell’invasione iniziata nel 24 febbraio 2022, con tanto di giustificazione da parte di Mosca, intervenuta "per difendere la libertà delle popolazioni del Donbas". Il direttore, dal suo podio, guardava compiaciuto. Del resto, dopo lo scoppio del conflitto, una delle prime cose fatte da Putin è stato sostituire direttori musicali, direttori dei musei, registi, attori, cantanti e ballerini con persone che, come Gergiev, approvano la ‘nuova Russia’ del presidente Putin.

L’IMBARAZZO DEI POLITICIMa l’esibizione del maestro, per Mosca, ha un ruolo strategico importante. Serve a spaccare il dibattito pubblico e politico. Non si può dire che non stia riuscendo nel suo intento e questo dà al Cremlino la possibilità di ‘contare’ quelli che, se non sono compiacenti, di sicuro non sono avversi alla Piazza Rossa. L’imbarazzo è palpabile e si avverte in tutte le parti politiche. Il ministro Giuli vorrebbe che il concerto fosse annullato, così come il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La segretaria del Pd, Elly Schlein non sa che pesci pigliare e il deputato di IV, Ivan Scalfarotto, ha gridato alla censura in caso di annullamento per poi cercare di rimediare e dire che si presenterà "con la bandiera ucraina" in segno di protesta.

RICCO E FAMOSODi sicuro, nel caso in cui il concerto si farà, l’Italia si confermerà come paradiso della propaganda russa. Il direttore Gergiev, noto anche per le sue richieste faraoniche, se vorrà fermarsi qualche giorno nel Paese, avrà solo l’imbarazzo della scelta su dove pernottare. Nonostante esiga sempre oltre il massimo in termini di ospitalità, è proprietario di diverse proprietà a Milano, Venezia, costiera amalfitana e Roma. Oltre che putiniano, di sicuro non è povero.