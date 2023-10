Show di Trump in aula: "È un processo farsa"

"È la più grande caccia alle streghe", "una truffa e una farsa", una "interferenza elettorale", uno "show horror" allestito da una pm "razzista" e un giudice "canaglia": Donald Trump torna in tribunale a New York per trasformare il suo ennesimo processo in uno show per aumentare i consensi e riprendersi la Casa Bianca.

E la Corte suprema tiene aperta la corsa del tycoon ignorando il ricorso di un candidato repubblicano che invocando il 14esimo emendamento voleva a escluderlo per il coinvolgimento nel caos di Capitol Hill del 2021.Il tycoon era già stato due volte quest’anno a palazzo di giustizia.