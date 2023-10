Sgravi contributivi per le mamme

Confermati gli sgravi per le mamme che lavorano e hanno almeno due figli. Per loro sono previste decontribuzioni al 100% fino a un tetto massimo di 3000 euro annui, senza limiti di reddito. Lo sgravio dura fino ai 10 anni del bimbo più piccolo per le madri con due figli e fino ai 18 anni del figlio più piccolo con tre figli o più. Sono escluse dalla misura le lavoratrici domestiche. Cresce anche l’assegno unico, con valori più alti a seconda del numero dei figli, per un Isee inferiore ai 43.240 euro.