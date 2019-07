Roma, 15 luglio 2019 - Tensione a Roma, dove è in corso lo sgombero di un immobile occupato in via Cardinal Capranica, nella periferia di Primavalle. I poliziotti, in assetto antisommossa, hanno fatto irruzione nell'edificio, mentre la maggior parte degli occupanti ha abbandonato pacificamente lo stabile. Quelli che sono usciti sono in apparenza stranieri, molti portano con loro valigie e spingono passeggini con bambini. La polizia, che dalla scorsa notte presidia l'ex scuola, al megafono continua a mandare messaggi tranquillizzanti: "Intanto uscite, poi si troveranno le soluzioni abitative". Ma gli ormai ex occupanti sono disperati: "ci è stato detto di uscire in 10 minuti". In tanti stanno radunando i loro averi nel cortile della struttura, dove sono presenti anche due squadre di polizia e carabinieri. Sarebbero poche decine (dai 20 ai 40), al momento, quelli ancora all'interno dell'edificio attorno al quale è stata creata un'ampia zona di protezione inaccessibile. I poliziotti stanno cercando di far scendere i 'superstiti' dal terrazzo dove sono barricati per radunarli in cortile e segnalarli. Dal tetto si sente anche una voce di bambina. "Andate a casa", grida ai poliziotti.

BARRICATE E LANCIO DI OGGETTI - In precedenza, diversi occupanti hanno tentato di bloccare le operazioni alzando delle barricate con materassi e rifiuti, quindi hanno dato fuoco agli stessi materassi, ad alcuni cassonetti e alla vegetazione circostante. Incendiati anche dei copertoni. Dal rogo, di notevoli dimensioni, saliva un fumo nero, visibile a distanza. I vigili del fuoco si sono impegnati a spegnerlo.

E' partito anche un fitto lancio di oggetti dalle finestre e dal tetto dell'immobile nei confronti degli agenti. Colpito pure un fotografo. Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti. Alcuni occupanti promettevano "di resistere allo sgombero". Sono "700 poliziotti incazzati", dichiarava con un megafono una ragazza presente nello stabile, da cui si sentono grida e cori di protesta. "Dobbiamo essere pronti a combattere", aggiungeva.

BLOCCATA PIAZZA CLEMENTE XI - Nel frattempo, alcuni esponenti dei movimenti per la casa avrebbero bloccato piazza Clemente XI, manifestando e spiegando l'accaduto. Si tratterebbe di oltre cento persone, hanno esposto uno striscione "Il sonno della ragione provoca sgomberi". Lo riferisce all'Ansa il capogruppo di Demos in Consiglio regionale del Lazio, Paolo Ciani.

LA MAPPA

LE REAZIONI - "Lo stabile è pericolante, nessuno sconto ai violenti", dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. E aggiunge: "Immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l'incolumitò di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità".

"Ancora una volta a Roma si considera l'emergenza abitativa come una questione di ordine pubblico mentre è una drammatica questione sociale - dichiara in una nota il deputato Pd, Matteo Orfini - . Quello che sta accadendo a

Primavalle non è accettabile: la militarizzazione al posto del dialogo è l'ennesima dimostrazione della volontà di dichiarare guerra alla povertà", aggiunge. Quindi l'appello: "Si evitino inutili prove di forza nei confronti di chi ha la sola colpa di trovarsi in difficoltà".