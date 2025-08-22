Sgomberato il Leoncavallo

e Marianna Vazzana

Sveglia amara per lo storico centro sociale Leoncavallo: ieri alle 7.30 è scattata a sorpresa (anche per il sindaco Giuseppe Sala, che non ha nascosto la sua irritazione) l’esecuzione dello sfratto dall’ex cartiera occupata l’8 settembre 1994. Che l’azione "tramite forza pubblica" potesse concretizzarsi prima del 9 settembre, la data riprogrammata il mese scorso quando l’ufficiale giudiziario si era presentato per la 133esima volta in via Watteau per notificare l’ordine di rilascio dell’immobile, era nell’aria. "Ma nessuno di noi si aspettava avvenisse oggi", le prime reazioni degli attivisti accorsi nel quartiere Greco.

La pioggia non ha scoraggiato la folla di militanti storici e non. In serata erano in 150 all’assemblea pubblica convocata d’urgenza e durante la quale Daniele Farina, esponente del Leoncavallo ed ex deputato di Prc e Sel ha annunciato che c’è "l’ipotesi di convocare una manifestazione nazionale per sabato 6 settembre, preceduta da un’altra assemblea di carattere cittadino. Penso che sarà una manifestazione di massa, forse la prima vera risposta di Milano da tanti anni, e sarà una manifestazione nazionale". Tra i partecipanti, diversi esponenti di realtà antagoniste tra cui il centro sociale Lambretta, il Cantiere e il Laboratorio occupato Kasciavit.

Questa la prima risposta allo sfratto cominciato al mattino: polizia e carabinieri sono entrati con l’ufficiale giudiziario nell’edificio quando le forze dell’ordine già erano a presidio di tutto l’isolato, schierate anche sotto le arcate ferroviarie bloccando gli accessi da ogni parte. La struttura era deserta, sono state aperte tutte le porte senza trovare nessuno all’interno dei locali.

Nel frattempo, all’esterno si radunavano decine di attivisti richiamati anche dall’appello lanciato sui canali social di Leoncavallo Spa, che sta per Spazio pubblico autogestito: "Sono arrivati! Ci stanno sgomberando! Accorrete numerosi in via Watteau". In strada giovani ma anche militanti con i capelli bianchi, che hanno attraversato tutte le stagioni del Leonka fondato il 18 ottobre del 1975. Mezzo secolo fa. A un certo punto, un grido: "Viva il Leoncavallo!", seguito da un lungo applauso. Intanto, i fabbri e gli operai incaricati dalla proprietà L’Orologio, società della famiglia Cabassi, erano al lavoro per saldare gli ingressi. Agli attivisti verrà comunque consentito di recuperare il materiale rimasto all’interno. Tutto si è svolto senza resistenze né problemi di ordine pubblico.

Torna alla mente la storia, si passano in rassegna le tappe che hanno segnato la vita di questo centro sociale storico, parte della città dal 18 ottobre 1975, giorno della prima occupazione di un piccolo stabile di via Mancinelli che si affacciava su via Ruggero Leoncavallo. Da baluardo dell’identità operaia, negli anni Ottanta il Leoncavallo divenne un punto di riferimento per la musica indipendente. Poi, nel 1989, l’area di quel primo immobile passò al gruppo Cabassi. Quindi il primo tentativo di sgombero e gli scontri violenti. Nel 1994, l’area venne abbandonata. Poi l’assegnazione di una sede in via Salomone. Altro allontanamento. E l’occupazione dell’ex cartiera in via Wattau. Lo sgombero era atteso dal 2003 su richiesta della proprietà e non era più rimandabile anche per la doccia fredda arrivata a novembre di un anno fa quando i giudici avevano condannato il ministero dell’Interno a pagare 3 milioni di euro alla proprietà, per essere stato "inadempiente" per un’occupazione durata 30 anni. Una cifra che il Viminale, a sua volta, ha chiesto di risarcire all’associazione Mamme del Leoncavallo.

Sala, intanto, in tarda mattinata, poche ore dopo lo sgombero, ha vergato una dura nota in cui scrive che "per un’operazione di tale delicatezza, al di là del Comitato per l’ordine e la sicurezza (che si è riunito mercoledì senza che venisse fatto alcun cenno allo sgombero del giorno seguente, ndr), c’erano molte modalità per avvertire l’amministrazione milanese. Tali modalità non sono state perseguite. Ho ricevuto stamattina dal Prefetto la notizia". Il sindaco, in ogni caso, ribadisce che "il Leoncavallo riveste un valore storico e sociale nella nostra città" e ha intenzione di andare avanti nel percorso amministrativo che punta a dare in concessione con la formula del diritto di superficie un immobile comunale ai leoncavallini, che però dovranno partecipare a un bando pubblico. Le linee-guida del bando saranno approvate la prossima settimana in Giunta comunale. La nuova sede del centro sociale dovrebbe essere un ex capannone in via San Dionigi 117, a Porto di Mare, periferia sud-est. Un immobile da ristrutturare, visto che ha il tetto pieno di amianto, la cui bonifica costa 300mila euro. Mentre per il restyling completo dell’ex capannone si parla di una spesa di tre milioni di euro.