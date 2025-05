Vittorio Sgarbi migliora, la dedica d’amore della compagna: “Continua a sentirti giovane”

Roma, 9 maggio 2025 – Vittorio Sgarbi sta meglio. Il critico d’arte, recentemente ricoverato per una depressione, si è riaffacciato sui social nei giorni scorsi. L’ultimo post è la foto di un bacio con la fidanzata, Sabrina Colle. Anzi è un re-post dell’immagine pubblicata ieri sul profilo Instagram di lei, con tanto di dedica per il compleanno del compagno.

Sgarbi è nato nel giorno in cui viene eletto il nuovo Papa. E Colle, attrice ed ex modella, 52 anni, che da decenni è legata sentimentalmente all’ex ministro, scrive mentre assiste alla diretta tv. “‘La pace sia con voi’ è la benedizione (di Prevost ndr) che arriva dappertutto e anche a te, amore mio – scrive –, che mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e di sognare tenendo conto dei modelli del passato, ma anche della mia intima e personalissima fantasia”. L’invito per Sgarbi, giunto al 73esimo giro di boa, è a “continuare a sentirti sempre giovane dentro”. E “questo giorno, che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno” motiva a farlo.

Contattato dal Corriere della Sera, Sgarbi ha spiegato di sentirsi meglio: “Cerco di muovermi e di tenere attivo il corpo”, andando in giro per Roma. La voce è roca ma la lucidità la stessa di sempre: “Ho notato subito che a differenza di Bergoglio, Prevost ha un atteggiamento più curiale, ma in fondo porta avanti la linea di Papa Francesco”.

Vittorio Sgarbi è stato ricoverato due settimane al Policlinico Gemelli: aveva perso molto peso, si rifiutava di alimentarsi. Le sue condizioni avevano allarmato i suoi cari. In tv la figlia Evelina aveva raccontato di una “situazione grave” che l’aveva lasciata “scossa”. Evidentemente le prime terapie hanno fatto effetto, lo storico dell’arte e opinionista ha ripreso a mangiare e a muoversi. “Tornerò presto”, promette.