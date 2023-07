Sgarbi al Maxxi, insulti e polemiche

Indignazione e polemiche per la serata inaugurale dell’Estate al Maxxi, programma ricco di musica, cinema, incontri e reading nella piazza del Museo romano guidato da Alessandro Giuli, che ha visto il 21 giugno un dialogo tra il cantautore Morgan e Vittorio Sgarbi, con la partecipazione dello stesso Giuli. L’intervento del critico d’arte e sottosegretario alla Cultura, in particolare, ha sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile, come testimonia un video su YouTube. Al termine della serata a caldo alcuni dipendenti del Maxxi, che ha un personale in prevalenza femminile, hanno scritto al presidente Giuli una lettera riservata per chiedergli di tutelare la dignità del museo. A quanto si apprende, Giuli li ha incontrati per discutere della loro protesta. I dipendenti hanno manifestato solidarietà al presidente Giuli.

Polemica anche a livello politico. Il Pd chiede al ministro della cultura Sangiuliano "di venire a riferire in Aula". Critici Carlo Calenda (Azione), M5s e Avs. In serata, la replica di Sgarbi: "Rivendico quel che ho detto, non penso alle dimissioni". E ancora: "Allora censuriamo Petrolio di Pasolini, Houellebec, Dieci ragazze per me di Battisti".