Sfregiato il cuore di Milano Vandali in cima alla Galleria La rabbia e i fischi dei passanti

di Marianna Vazzana

Le sagome di tre giovani vestiti di nero camminano sul cornicione della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Pochi secondi e la porzione di muro sopra l’arco affacciata su piazza Duomo viene imbrattata con vernice spray verde e azzurra: sfregiato il monumento nel cuore della città, che ha più di 150 anni di storia. Scritte stilizzate e scarabocchi prendono forma davanti agli sguardi indignati di milanesi e turisti che passeggiano alle 22.30 di lunedì. Dal ’pubblico’, i vandali in azione ricevono solo fischi e urla di disapprovazione prima di sparire. Ma restano le tracce del loro passaggio, le firme lasciate a colpi di bombolette: si distinguono lettere e numeri come ’a’, ’47’ e il simbolo dell’euro, una stella a cinque punte e la parola ’King’ seguita da un cuore. Sono gli agenti del nucleo Duomo della polizia locale i primi a intervenire attirati dal vociare ai piedi dell’arco. Guardano in alto, vedono i tre vandali e corrono in cima intenzionati a bloccarli. Ma, una volta su, i tre non ci sono più. Di certo hanno trovato una via di fuga nel labirinto di corridoi sui tetti del monumento, utilizzando forse una scala di servizio.

Arrivano anche i vigili del fuoco che con un automezzo raggiungono l’altezza del cornicione e illuminano tutto con un potente faro. Ma i tre non si vedono. Sul posto pure la Digos, che non individua alcun elemento di matrice politica. Esclusa anche la pista ambientalista. Insomma, l’ipotesi più accreditata è quella del vandalismo puro. Ma come sono arrivati, quei vandali, sul cornicione? Ci sono vari modi per accedere: da uno dei locali adiacenti, da porte antipanico, da passaggi per la manutenzione. Ora sono in corso le indagini della polizia locale per individuare i responsabili, al momento ancora ignoti. I filmati delle telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare ma fino a un certo punto, perché i volti erano tutti coperti. Stando a quanto risulta al Giorno, potrebbe esserci un legame con Tolosa, nel sud della Francia: confrontando la scritta realizzata a Milano con un’altra postata su Instagram, su una pagina-contenitore in cui si raccolgono le imprese di più graffitari francesi, emergono analogie.

E sempre sui social da mesi vengono pubblicati video e foto di incursioni sui tetti della Galleria. Stavolta, l’asticella della sfida si è alzata e l’intrusione è sfociata nel vandalismo. Un atto non tollerato dai milanesi. Dopo i fischi in piazza, la rabbia virtuale: on line, sui social, c’è chi pretende il "rimborso obbligatorio allo Stato per il ripristino dell’opera vandalizzata, l’intervento dei pompieri" e non solo. "Un livello d’ignoranza spaventoso". "Spero non si definiscano artisti", sono solo alcuni dei commenti. Animi infiammati. Anche il mondo istituzionale insorge. "Un atto gravissimo che va punito con pene esemplari. Il rispetto per i beni pubblici e per i nostri immensi tesori artistico-architettonici deve affermarsi sempre più come valore assoluto, a partire dalla scuola e fino agli strumenti social che troppo spesso rilanciano le gesta di veri e propri vandali", afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Che aggiunge: "A breve, dopo l’approvazione avvenuta il mese scorso al Senato, il ddl eco-vandali sarà votato dalla Camera e diventerà finalmente legge così da avere un quadro normativo più severo ed efficace per contrastare il deturpamento dei nostri beni".

"Devono pagare fino all’ultimo centesimo", così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana scrive sui social, definendo "dei deficienti" i vandali. "Li prenderemo". E auspica il "massimo della pena". Ancora: "Condanniamo gli autori – commenta l’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli –. Gli agenti della polizia locale sono impegnati per individuarli e consegnarli alla giustizia".