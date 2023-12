Sfondò il finestrino di un’ambulanza. Altra condanna per Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, tornato libero lo scorso settembre dopo avere finito di scontare il cumulo delle pene definitive, è stato condannato a 7 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Corona è stato ritenuto colpevole dei reati commessi a marzo del 2021, quando il Tribunale di Sorveglianza aveva deciso che doveva rientrare in carcere. Avuta la notizia, l’ex re dei paparazzi aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell’ambulanza giunta sotto casa per portarlo in ospedale. Le scene erano state documentate in alcuni video. Su richiesta del difensore di convertire la pena in pena pecuniaria, il Tribunale dovrà acquisire la documentazione patrimoniale di Corona entro il 20 gennaio 2024, per stabilire una somma. Il processo è stato quindi rinviato al 25 gennaio per l’integrazione.