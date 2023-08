Sfogo Gamberale: "Bloccata in aeroporto e volo cancellato"

Doveva prendere un aereo da Venezia per la Grecia, ma la sua vacanza è diventata un incubo. "Non prendete i voli delle compagnie low cost. Se capita un problema è impossibile trovare un referente. Dovevo partire per la Grecia per l’unica settimana dell’anno in cui lascio Vita coi nonni e col suo papà per impostare il mio nuovo romanzo. Ma Volotea ha sorteggiato due persone che non potranno partire, perché hanno accettato più prenotazioni delle loro disponibilità effettive". Protagonista della vicenda la scrittrice e giornalista romana Chiara Gamberale. "L’altra persona è la mamma di un bambino di un anno che l’aspettava ad Atene con l’ex marito che subito dopo il suo arrivo ha una coincidenza per New York e che è in lacrime, smarrita e fuori di sé", ha scritto Gamberale. Volotea precisa: "Le due passeggere sono state riprotette su un volo Austrian Airlines via Vienna e sono arrivate ad Atene la sera stessa. La compagnia si scusa sinceramente per il disagio causato e conferma di aver già contattato le due passeggere".