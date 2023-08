Sfida Musk e Zuckerberg: Italia messa da parte, ora spunta Parigi

Né Roma né Pompei. Lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe svolgersi oltreconfine. Secondo quanto trapelato da fonti vicine al dossier, spunta anche Parigi come possibile ‘location’ della sfida di arti marziali tra Mister X e il creatore di Facebook. La capitale francese si sarebbe proposta per ospitare l’evento. Intanto gli aspiranti ‘gladiatori’ Elon Musk e Mark Zuckerberg litigano sui social come due adolescenti prima ancora di entrare in combattimento. Il fondatore di Meta tira il freno, precisando che non c’è ancora nulla di concordato e che sarà lui a dare la conferma ufficiale. "Sono pronto a combattere – ha scritto su Threads, piattaforma rivale di X –. Se mai sarà d’accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me". Scontro anche sull’aspetto organizzativo (e quindi finanziario). Zuckerberg punta a coinvolgere le organizzazioni sportive di arti marziali mentre Musk aveva spiegato come la sfida "sarà gestita dalle rispettive fondazioni, non dall’Ufc", la società di Las Vegas che promuove questo tipo di discipline.