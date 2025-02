Sfida tra maranza del Nord e giovani del Sud per Napoli-Inter. Le minacce su TikTok: “Faremo un macello”. La risposta: “Ve facimme capì comm'è 'o sistema"

Roma, 27 febbraio 2025 - Una sfida tra 'maranza' del Nord e quelli del Sud promette scintille il primo marzo, in occasione della super sfida di campionato tra Napoli e Inter al San Paolo. I messaggi violenti apparsi su TikTok non lasciano dubbi: “Arriviamo e sarà guerra” dal Nord, e risposte del tipo: “Tutti pronti..ve scassamo..” dal Sud. "Sfide inquietanti e da monitorare per evitare scontri in piazza", ha sottolineato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha lanciato l'allarme.

“Messaggi provocatori e di sfida”

La "challenge lanciata su Tik Tok da gruppi 'maranza', giovani del nord Italia abbigliati come trapper e con la tendenza a creare risse e tafferugli, nei confronti dei ragazzi del Sud, in particolare napoletani, in occasione della partita Napoli-Inter", è già piena di messaggi provocatori e di sfida.

“Gruppi di maranza hanno soffiato sul fuoco”

Borelli ha messo in allerta le autorità locali e nazionali, "perché al di là della veridicità o meno di queste inquietanti sfide social si sta creando un clima pesantissimo attorno a questa partita. Un clima che potrebbe sfociare, viste le premesse, in azioni violente e di guerriglia che bisogna assolutamente evitare con una maggiore presenza di uomini delle forze dell'ordine. Purtroppo questi sciagurati gruppi 'maranza' hanno soffiato sul fuoco con queste sfide della vergogna sempre più presenti su Tik Tok. Bisogna verificare se davvero qualche esaltato scenderà sabato a Napoli con l'intento di creare degli scontri. Una follia che segna un passo ancora più basso raggiunto dal nostro sistema sociale".

“Faremo un macello”

E dal tono dei messaggi e video postati non c'è da prenderla alla leggera: "Sud preparati, il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra. Tutti con il Frecciarossa, prima tappa Roma, poi Napoli e Sicilia... Faremo un macello e scapperanno tutti... perché quelli del Sud parlano male di noi del Nord". Non da meno le risposte di alcuni ragazzi del sud, una su tutte: "Stamm tutt pronti... ve scassammo, maranza, ve facimme capì comm'è 'o sistema".