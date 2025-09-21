Sfida in moto Morti due ragazzi

Leonardo non c’è più. Dopo Jacopo, si è spenta anche la speranza per il 16enne pisano ricoverato a "Cisanello". Mercoledì sera i due adolescenti si erano scontrati in sella alle loro motociclette in un’area di sosta vicino allo stabilimento di Ikea, alle porte di Pisa. Un impatto violentissimo che ha distrutto due vite. I genitori di Leonardo hanno deciso di donare i suoi organi, seguendo quella sarebbe stata la sua volontà. Al dolore si è unito altro dolore. Perché per un "errore iniziale", i due giovanissimi erano stati scambiati. Le gravi ferite "hanno reso inizialmente difficile la loro stessa identificazione", era stato spiegato dall’ospedale. Così le famiglie e gli amici avevano creduto morto subito Leonardo e sperato per Jacopo. Poi tutto si è capovolto. Nuovo dolore e lo sconforto. Una storia atroce e assurda. Alla fine, la morte si è presa entrambi. E restano ancora tante domande, su tutte una: che cosa è accaduto in quel parcheggio? È coinvolto anche qualcun altro dei presenti?

Il "gruppo delle moto" si era ritrovato in una zona di periferia, una di quelle dove si incontrano gli adolescenti di pomeriggio. Gli scherzi e le chiacchiere. E, si pensa, anche qualche gioco di abilità con le moto, come tanti altri ragazzi di quell’età. Ma durante uno di questi giochi - è il sospetto dopo la ricostruzione della municipale - qualcosa non ha funzionato. Anche se il padre di Leonardo non crede a questa versione. "Sono certo che è una cavolata, questa", si è sfogato.

Intanto la polizia municipale ha sequestrato i due mezzi, ha ascoltato i testimoni e sta cercando le immagini delle telecamere e sui cellulari degli altri ragazzi presenti, oltre che sulle chat e i social. In settimana prossima si dovrebbero svolgere anche le autopsie sui corpi dei due studenti. Poche ancora le certezze: Jacopo Gambini e Leonardo Renzoni si sono scontrati frontalmente e l’impatto è stato violentissimo.

A chi dice che in quella zona da tempo si organizzano sfide tra ragazzi sulle moto, risponde il questore di Pisa, Salvatore Barilaro. "Da inizio anno a oggi in quell’area industriale non abbiamo avuto segnalazioni. Dopo questo episodio faremo ancora più attenzione, ma diciamo a tutti i cittadini, ’chiunque assiste a episodi che ritiene pericolosi e illegali, faccia denuncia o una segnalazione’. Dobbiamo riflettere e fare tutti qualcosa in più".

Già, la prevenzione. I dirigenti delle scuole di Leonardo e Jacopo annunciano iniziative per sensibilizzare i più giovani. "Faremo lezioni sulla sicurezza stradale – spiega il dirigente scolastico dell’Iti Da Vinci, Federico Betti – per aumentare la consapevolezza. Ci impegneremo sulla gestione del rischio non solo in strada, ma anche durante momenti di apparente svago, perché si rispettino le regole anche nel loro tempo libero". Mini corsi che saranno tenuti anche grazie al padre di un ex studente, Leonardo Giordani, che perse la vita in Vespa nel 2019. Un incidente rimasto "senza colpevoli". "Parole che non saranno calate dall’alto – aggiunge il preside – ma che arriveranno agli studenti direttamente da chi ha avuto un dolore impensabile, la perdita di un figlio, e che vorrebbe che nessuno mai più provasse niente di simile".