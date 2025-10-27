Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaUcraina Russia Furto LouvreElezioni ArgentinaAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
CronacaSezze (Latina) choc: fa a pezzi un cane. Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti
27 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Sezze (Latina) choc: fa a pezzi un cane. Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti

Sezze (Latina) choc: fa a pezzi un cane. Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti

Le guardie ittiche e zoologiche hanno filmato e fotografato l’orribile episodio e hanno trasmesso la documentazione alla Procura di Latina

Un uomo ha ucciso e sezionato un cane a Sezze, le foto della Fispas trasmesse in Procura a Latina

Un uomo ha ucciso e sezionato un cane a Sezze, le foto della Fispas trasmesse in Procura a Latina

Latina, 27 ottobre 2025 - Raccapricciante episodio stamane a Sezze, provincia di Latina, dove un uomo ha ucciso e sezionato un cane. Un gesto orribile che qualcuno ha segnalato alle guardie ittiche e zoofile della Fipsas, guidate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono riuscite a filmare l'intera scena in pochi minuti. Ma alla vista degli operatori l'uomo è fuggito.

Quando le guardie della Fipsas sono giunte sul posto, in località Ceriara, l'uomo ha raccolto la carne dell'animale e la riposta in una busta, poi è fuggito in direzione delle colline. Quindi gli operatori hanno trasmesso il materiale fotografico e video alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza, e anche per valutare se si siano verificati episodi analoghi nella zona.

I volontari delle guardie ittiche zoofile della Fipsas, da oltre 30 anni sul territorio, per la tutela ambientale hanno confessato un profondo choc, ammettendo di non aver mai visto un tale accanimento su un animale.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata