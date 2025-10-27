Sezze (Latina) choc: fa a pezzi un cane. Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti

Latina, 27 ottobre 2025 - Raccapricciante episodio stamane a Sezze, provincia di Latina, dove un uomo ha ucciso e sezionato un cane. Un gesto orribile che qualcuno ha segnalato alle guardie ittiche e zoofile della Fipsas, guidate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono riuscite a filmare l'intera scena in pochi minuti. Ma alla vista degli operatori l'uomo è fuggito.

Quando le guardie della Fipsas sono giunte sul posto, in località Ceriara, l'uomo ha raccolto la carne dell'animale e la riposta in una busta, poi è fuggito in direzione delle colline. Quindi gli operatori hanno trasmesso il materiale fotografico e video alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza, e anche per valutare se si siano verificati episodi analoghi nella zona.

I volontari delle guardie ittiche zoofile della Fipsas, da oltre 30 anni sul territorio, per la tutela ambientale hanno confessato un profondo choc, ammettendo di non aver mai visto un tale accanimento su un animale.