Sette turisti investiti sulle strisce pedonali Due italiani tra i feriti: grave una donna

Ci sono anche due italiani tra le sette persone investite a New York da una donna che è passata con il rosso a un semaforo e poi è scappata. Sono Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis).

I due coniugi di Piacenza si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio negli Usa. Maj è stato operato per un trauma facciale e finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone; mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, ha subito un intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali. L’autista, una 29enne, arrestata dalla polizia, dopo essere passata con il rosso si è andata a schiantare contro altre vetture.