Torino, 20 gennaio 2018 - Tragedia sulle piste da sci. Uno sciatore trentunenne è morto oggi a Sestriere in regione Fraiteve. La vittima, l'ingegnere Giovanni Bonaventura, originario di Enna ma residente a Torino, è andato a sbattere contro la barriera paravento esterna della pista da sci 'Cresta' del comprensorio "Via Lattea", nel tratto che porta ai collegamenti tra Sauze e Sestriere. Anche se indossava il casco è morto sul colpo: ha riportato un trauma cranico e facciale fatali. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.

L'uomo, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo degli sci, uscendo di pista e finendo contro una barriera paravento, dopo è scivolato a valle per altri 200 metri. Il corpo è stato trasferito all'ospedale di Susa in attesa dell'esame autoptico.

SLAVINA A ROCCARASO (L'AQUILA), GRAVE SCIATORE - Una slavina ha travolto due sciatori che si erano avventurati in un fuoripista a Roccaraso (L'Aquila). La valanga si è staccata da un costone in località Valleverde del Monte Aremogna. I soccorritori, addetti degli impianti di risalita, sciatori della Polizia di Stato e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, in servizio sulle piste, sono riusciti ad estrarre quasi subito uno dei due escursionisti.

Ma il secondo sarebbe rimasto sepolto sotto la neve una decina di minuti prima di essere trovato ed estratto. Da subito le sue condizioni sono apparse critiche. Un elicottero del 118 partito da L'Aquila è arrivato sul posto con il medico del Soccorso Alpino (Cnsas) che ha rianimato lo sciatore, e dopo averlo stabilizzato, lo ha fatto trasportare all'ospedale più vicino.