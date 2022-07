Sesso e aragoste per un posto di lavoro Ai domiciliari ex senatore Udc

Sesso, casse di pesce, chili di aragoste, vini pregiati e soldi in cambio di un posto di lavoro, favori o per comprare voti. L’inchiesta della procura di Lecce ha portato agli arresti domiciliari insieme con altre quattro persone l’ex assessore regionale ed ex senatore Totò (Salvatore) Ruggeri, 72 anni, (Udc, assessore al Welfare della Puglia fino al 2020 e oggi nel consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese). In totale 21 persone coinvolte, cinque arresti fra cui l’ex assessore regionale al Welfare e sei misure cautelari che coinvolgono il neoeletto sindaco di Scorrano Mario Pendinelli e quello di Otranto, Pierpaolo Cariddi.