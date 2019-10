Roma, 3 ottobre 2019 - È sparito l’eros. Dalle camere matrimoniali, dalla pubblicità, dalle fantasie dei ragazzini e persino dall’idea convenzionale di felicità. Tra i 35 e i 40 anni solo 3 coppie su 10 hanno più di un rapporto a settimana. E nel 20-25% dei matrimoni il sesso non si fa mai. Scendono le vendite dei contraccettivi, nascono sempre meno bambini. I ginecologi segnalano l’aumento delle unioni bianche calcolando quanti chiedono la procreazione assistita per risparmiarsi la fatica. Un bel paradosso dentro i richiami del fast food ipersessuale a disposizione di grandi e piccini. O forse no, altro che paradosso. La conseguenza prevedibile del porno ubiquo che isola e satura le visioni poteva essere solo l’inappetenza. La sessuologa americana Maureen McGrath ha rilevato che il 10% delle 10mila persone da lei intervistate controlla il cellulare mentre fa sesso e il 35% subito dopo. Dal Centro della famiglia di Treviso Francesco Forcolin, psicologo e psicoterapeuta, conferma che la (in)cultura del web ha grosse responsabilità nella rarefazione della libido.



L’eros a portata di clic ha frastornato i non nativi digitali e fatto fare indigestione di immagini e informazioni ai millennial. Uccidendo il desiderio. "Si desidera ciò che non si ha – spiega il dottor Forcolin –. Il desiderio ha a che fare con la mancanza ed è sempre la miccia del piacere. Se non c’è questo innesco il processo dell’eccitazione viene sedato". Abbiamo un cervello abitudinario che però pretende la sua dose di novità e mistero: "L’eros prende forma dalla fantasia – precisa il sessuologo – a patto che non sia immagine precotta. Oggi un uomo è più incuriosito da uno sguardo erotico che da una donna nuda". Chi ha fatto educazione sessuale sul web adotta un protocollo copia-incolla: qualcosa deve essere mostrato per essere venduto. E per vendere occorre essere all’altezza. Di qui l’ansia da prestazione. E la scelta di rimanere da soli con il tablet per non essere giudicati. Nel 2016 l’ufficio demografico centrale del Giappone ha rilevato che il 42% del maschi tra i 18 e i 34 anni non ha mai fatto sesso. I giovanissimi (generazione post sessuale) la prendono alla larga copiaincollando dal dating. Non fanno l’amore ma fanno benching, cioè stanno in panchina a flirtare. O praticano il micro cheating e mandano cuoricini senza incontrarsi mai. Anche in Italia si impone la comunità organizzata di Aven, sotto sezione della grande famiglia mondiale degli asessuali, che non prova attrazione per il sesso ma fornisce un glossario dettagliato per non fare confusione: un anti sessuale per esempio è altra cosa (non vista bene dal gruppo).

Ma gli stessi asessuali si dividono in omoromantici, eteroromantici, biromantici e aromantici irriducibili. Ci sono poi i demisessuali (che accettando il coinvolgimento erotico solo se preceduto da quello romantico), i gray nella zona grigia tra sessualtià e asessualità, i semisessuali (sfera gray con rare accensioni di libido) e gli indifferenti totali. La seduzione è sovraesposta, tagliano corto i pubblicitari, anche agli spettatori quella cosa lì non interessa più. "La camera da letto resta il termometro della coppia – avverte Forcolin –. Se viene meno la sessualità si diventa fratello e sorella, migliori amici. Ma viene a mancare quella miscela unica che manda avanti il mondo". E allora che ne sarà di noi?