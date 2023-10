Sessantenne scomparsa da due settimane. Il corpo fatto a pezzi ritrovato a casa del vicino

Il cadavere di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano due settimane fa, è stato trovato nell’abitazione di un vicino in via Pietro Da Cortona 14, nello stabile in cui entrambi abitavano. L’uomo, 50 anni, è stato portato ieri sera in caserma per essere sentito. I carabinieri sono arrivati sul posto ieri pomeriggio intorno alle 16.30, per eseguire sopralluoghi in entrambi gli appartamenti. In quello di lui sono state trovate tracce di sangue e poco dopo è stata fatta la macabra scoperta: il cadavere era in un soppalco della cucina, avvolto in alcune coperte e sezionato in due parti. L’uomo, sempre presente all’interno dell’abitazione per tutta la durata dei sopralluoghi, non ha ammesso il delitto né fornito alcuna spiegazione su quanto accaduto. La scomparsa della donna, in cura al Cps e affetta da ludopatia, era stata denunciata dal figlio tre giorni fa.