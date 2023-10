Sessant’anni fa la tragedia del Vajont. Mattarella: "La Repubblica non dimentica"

La Repubblica non ha dimenticato il Vajont. L’onda che distrusse la valle del Piave è un monito imprescindibile affinchè non si abbassi mai la guardia sulla tutela ambientale. Concetti espressi dal presidente Sergio Mattarella dalla diga del Vajont, nel 60esimo anniversario della catastrofe. La memoria – sottolinea il capo dello Stato – "deve rappresentare il filo conduttore della giustizia, che deve essere non solo a chi perse la vita" ma anche "a chi sopravvisse, a quelli che hanno dovuto lasciare le loro case e hanno lottato per ricostruirle". Quella di Mattarella è la testimonianza della presenza dello Stato accanto ai superstiti e alle nuove generazioni dei paesi colpiti dal disastro, Longarone e Fortogna, in Veneto, Erto e Casso, in Friuli. Per sottolineare il valore della memoria, l’obbligo morale a far sì che fatti del genere non si ripetano più.