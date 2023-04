"Servono lavoratori stranieri"

L’immigrazione diventerà una necessità economica per i Paesi più ricchi alle prese con l’invecchiamento della popolazione: se vorranno mantenere la crescita e onorare gli impegni sociali con i più anziani avranno bisogno di lavoratori stranieri. Di fronte al cambiamento demografico – afferma la Banca Mondiale – "nel prossimo decennio tutti i paesi troveranno l’immigrazione sempre più necessaria" e questo richiederà politiche adeguate per attrarre talenti. Gli approcci finora usati dovrebbero essere ricalibrati. Nel rapporto World Development - Migration l’istituto di Washington osserva come "i cambiamenti demografici hanno intensificato la concorrenza a livello globale per i lavoratori e i talenti". Per l’Italia la Banca Mondiale prevede un dimezzamento della popolazione a 32 milioni di abitanti nel 2100 e osserva un forte calo del tasso di fertilità, oltre a notare come la quota degli over 50 è più che raddoppiata, dal 21,5% del 1950 al 46,7% del 2022". "La migrazione può essere una potente forza di prosperità e sviluppo", è il messaggio lanciato da Axel von Trotsenburg, senior managing director della Banca Mondiale.