"Servizi ritoccati". Acque agitate a RaiNews

Resta appeso il caso Facci mentre in Rai ne esplode un altro, quello della protesta dei giornalisti di RaiNews, che denunciano "servizi tagliati e pro-governo". Giornalisti e sindacato accusano il direttore Paolo Petrecca, indicato da Fratelli d’Italia alla guida della testata, di aver censurato un servizio che riguardava la cronaca del caso La Russa Junior. Il Cdr di Rainews ha chiesto a Petrecca di motivare la sua decisione di chiedere modifiche al servizio di una giornalista, "ma il direttore ha preferito scrivere alla collega che ha fatto il servizio e non rispondere al Cdr – si legge in un comunicato sindacale – manifestando il disprezzo per le regole sindacali".

La protesta va in scena mentre è ancora in bilico il destino di Filippo Facci. Ieri, durante il cda della tv pubblica, l’ad Roberto Sergio ha deciso di procrastinare la sua decisione sulla sorte del polemista. "Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali. Non mi faccio trascinare da nessuno, comunicherò la decisione presa in tempi brevi", ha detto. C’è la consapevolezza che contrattualizzare Facci attirerebbe critiche, ma non si vuole dar l’idea di aver ceduto alle polemiche lanciate dall’opposizione. E tutto resta sospeso.

Elena G. Polidori