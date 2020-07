Cassino, 24 luglio 2020 - Il gup del tribunale di Cassino Domenico Di Croce ha rinviato a giudizio i cinque indagati per l'omicidio di Serena Mollicone. A dover rispondere nel processo in Corte d'Assise di omicidio volontario e occultamento di cadavere saranno l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco. Sotto processo anche l'ex vice comandante della stazione di Arce, il luogotenente Vincenzo Quatrale, e l'appuntato Francesco Suprano. Il processo si svolgerà a partire dal 15 gennaio prossimo.

Il Gup ha accolto le richieste avanzate dal pubblico ministero Maria Beatrice Siravo e dagli avvocati della parte civile, De Santis, Salera, Nardoni, Castellucci che rappresentano i familiari di Serena Mollicone e Santino Tuzi.

"E' quello che volevamo"

"È quello che abbiamo chiesto, è quello che volevamo". Sono le prime parole di Dario De Santis, legale della famiglia Mollicone, dopo il rinvio a giudizio dei cinque indagati per la scomparsa e la morte di Serena, la diciottenne di Arce ritrovata senza vita il 3

giugno del 2001. "Guglielmo sarebbe stato soddisfatto - ha detto il legale - Un pensiero forte va a lui". Il padre di Serena è scomparso lo scorso 31 maggio.

Mottola: "Tutto previsto"

"Crediamo nella giustizia". Sono le prime parole di Carmelo Lavorino, criminologo e consulente della famiglia Mottola all'uscita dal Tribunale di Cassino dopo il rinvio a giudizio dei cinque indagati per la morte di Serena Mollicone. "Era tutto previsto - ha invece detto Mottola, protetto all'uscita da Lavorino e dal legale Germani, di Arce - Era tutto previsto. Non ho ancora avvisato la mia famiglia. Se temo il processo? No, siamo tranquilli".