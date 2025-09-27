Sequestro lampo del 17enne a Vittoria, i punti che non tornano: giallo sul movente

Roma, 27 settembre 2025 – Nonostante il lieto fine restano ancora tanti i punti da chiarire sul sequestro lampo del 17enne, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli a Vittoria, nel Ragusano. Il giovane, rapito giovedì in una piazza del paese, da un commando di quattro uomini incappucciati, ieri sera si sarebbe presentato con un amico in commissariato. Gli investigatori hanno subito sentito il ragazzo che avrebbe già fornito delle indicazioni in merito al posto dove sarebbe stato portato dai rapitori. Intanto è giallo sul movente. Esclusa l’ipotesi dell’estorsione, restano aperte tutte le piste: dall’intimidazione alla famiglia (noti imprenditori ortofrutticoli) all'azione di persone legate al mondo della droga.

Il fermo immagine, tratto da un video esclusivo del TG1, mostra il momento dell'arrivo nel commissariato di polizia del 17enne sequestrato a Vittoria, 26 settembre 2025 (Ansa)

Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene

Lo ha detto il procuratore capo di Ragusa Francesco Puleio, sottolineando come tuttavia si tratti di “una vicenda con molti lati ancora da chiarire”. Puleio non ha voluto dire dove il giovane sarebbe stato rilasciato e dove avrebbe incontrato l'altro ragazzo che lo ha accompagnato in commissariato. Secondo quanto emerge, le videocamere di sorveglianza hanno ripreso la Panda dei banditi che hanno rapito il 17enne mentre si trovava in compagnia di tre amici, alcuni maggiorenni. “Era necessario incontrare la stampa perché la vicenda ha suscitato molto allarme nella popolazione”, ha spiegato Puleio senza però fornire ulteriori dettagli.

“Il ragazzo ieri sera si è presentato accompagnato da un amico che lo aveva trovato per strada, dove era stato abbandonato dai rapitori”, ha ricostruito il procuratore capo, affiancato dal sostituto Monica Monego, dal questore Marco Ciambra, dal capo della Mobile Andrea Monaco e dal dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono. “Devo dare atto dell’impegno di forze dell'ordine e procura per avere svolto gli accertamenti necessari nell'immediato. La vicenda presenta ancora lati oscuri sui quali risponderemo compatibilmente con la necessità di non pregiudicare le indagini e cercando di offrire all'opinione pubblica un quadro completo limitatamente al divulgabile in questa fase. Le indagini sono ancora in corso”, ha concluso Puleio.

Per il questore Ciambra “l'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato, la segnalazione è arrivata da uno degli amici del ragazzo, e ha consentito di acquisire elementi importanti da parte della Squadra mobile e del commissariato di Vittoria”.