"Sequestro dei cellulari, serve una legge"

Sempre più spesso nelle indagini giudiziarie si procede al sequestro dei telefonini o dei pc per acquisire i messaggi. Ma occorre una legge per disciplinare la materia in maniera "uniforme sul territorio nazionale" perchè il rischio è "l’illecita diffusione di dati sensibili". A lanciare l’allarme e invitare il Parlamento a intervenire è il procuratore di Milano, Marcello Viola, che è stato ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia del Senato. "I dispositivi contengono una quantità notevolissima di dati che dovrebbero essere estratti solo ai fini delle indagini", ha detto. Di fronte a un quadro così delicato "bisognerebbe fissare paletti per cui non debba restare traccia dei dati sensibili non utili": avvenuto il sequestro deve essere acquisita la copia integrale della messaggistica e subito restituito il cellulare.