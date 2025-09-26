Senza braccia dalla nascita: "Ho preso la patente, ora inizia un’altra vita"

A Badalucco, un paesino in provincia di Imperia, lo conoscono tutti. E sanno che nessuno può fermarlo. Anche se è nato senza braccia, un dettaglio che lui non considera un problema. "Il mio corpo si è evoluto per farmi fare tutto". Perché ci sono i piedi. E con i piedi vengono benissimo i disegni, le barchette di carta, i palleggi di Maradona, le scale al pianoforte, le acrobazie sulla consolle del dj. Poi c’è la testa, un vulcano. E la forza di volontà, la capacità di considerare il limite qualcosa con cui arrivare a un compromesso. Ci sono voluti sei anni, per lui che ne ha 24 e nessun tempo da perdere. Ma adesso è stata centrata l’ultima impresa, la più grande: prendere la patente. Senza toccare il volante, cosa che ha creato qualche perplessità alla commissione medica ma non a lui, allenato a fare a meno dell’indispensabile. Un sogno: "Ci vai incontro con quello che hai a disposizione – scrive Nicholas Deplano sui social – per qualcuno quella tesserina è una cosa banalissima, per me è il passepartout per iniziare una nuova vita. Finalmente potrò spostarmi da solo senza dipendere da papà e dagli amici". L’iter burocratico estenuante non lo ha spaventato, quando vieni al mondo e i tuoi compagni alle elementari suonano il flauto ma tu devi arrangiarti con le dita dei piedi sulla tastiera di una pianola, niente può fermarti. "Ho lavorato duro", dice. Tutto qui.

E chi al mattino si sveglia un po’ svogliato anche se è uscito dalla fabbrica con tutti i pezzi al posto giusto si prenda il tempo per una riflessione. Lui voleva mettere le mani sul volante, se la metafora non sembra irrispettosa. Voleva un’auto. E la libertà. È andato a prendersele. Ha acquistato una vettura speciale, una Kia Picanto del 2022 con il cambio automatico. Le cose sono difficili anche da immaginare ma funzionano così: con il piede sinistro manovra il volante, con il destro freno e acceleratore. È con quella macchina uscita da un futuro possibile che ha sostenuto l’esame di guida e la perplessità dei dottori, quelli che di solito devono verificare se il candidato ci sente bene e sa leggere la maledetta S sull’ultima riga del tabellone. È passato. "I traguardi non si raggiungono aspettando gli altri, ma contando su se stessi. Ho dimostrato che la perseveranza e la voglia di andare fino in fondo porta i suoi frutti e vorrei dedicare questo traguardo a tutti quelli che hanno bisogno di questa forza". Nicholas ha preso il patentino da allenatore di calcio, tira su palloni, mixa il tempo, da piccolo si è fatto regalare una consolle ed è finito Cremona davanti a 3 mila persone. Adesso guida. E fa progetti. "Non mi piace stare fermo. Più cose faccio meglio mi sento, non tanto perché ho bisogno di fare ma perché mi confermo che non ho limiti. È sempre stato cosi, metto tutta l’energia che ho in tutto, dal disegnino sul quaderno al dj davanti a centinaia di persone. Mai avuto difficoltà, fin da piccolo. Non ho dovuto imparare a usare i piedi perché mi viene naturale. Magari nella vita privata ho qualche difficoltà, ma c’è sempre una soluzione. Il mio scopo è raggiungere più persone che posso per dire che qualunque disabilità è superabile".