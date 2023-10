"Sentiva le voci". Ex istruttore di tiro, la scorsa estate era stato ricoverato

Riservista dell’esercito ed esperto di armi, ex istruttore di tiro. Robert Card (foto), l’uomo ricercato per la strage, è ancora in fuga. "È armato e pericoloso", ha avvertito la polizia, chiedendo a chiunque lo vedesse di non avvicinarsi per nessun motivo. A preoccupare è la possibilità che Card possa essere in possesso di una radio della polizia con la quale ascoltare, e di conseguenza aggirare, i movimenti degli agenti. Classe 1983, il 40enne ha studiato ingegneria all’università del Maine fra il 2001 e il 2004 anche se non è chiaro se si sia laureato o meno. Nel 2002 si è arruolato fra i riservisti ma non ha mai servito in ruoli di combattimento. Nella sua carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti, quali l’Army Achievement Medal e l’Humanitarian Service Medal. Card è originario di Bowdoin, in

Maine, e abita non lontano dalla sua famiglia, ben conosciuta nell’area perché attiva nel settore delle costruzioni e descritta come una grande sostenitrice del Secondo Emendamento, ovvero del diritto di possedere armi. Negli ultimi mesi, secondo indiscrezioni, Card ha iniziato ad avere problemi: sentiva "voci" e aveva "minacciato di sparare nella base della Guardia Nazionale di Saco, in Maine", dove era dispiegato. La scorsa estate è stato ricoverato per problemi psichici, dove è rimasto per due settimane prima di essere dimesso.