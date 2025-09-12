Lucia Regna massacrata dall’ex marito, la Procura di Torino impugna la sentenza di primo grado

Torino, 12 settembre 2025 - Era stato assolto dall’accusa di maltrattamenti e condannato solo a un anno e mezzo per lesioni non finendo così in carcere, ma adesso la Procura di Torino ha impugnato la sentenza di primo grado e il quadro potrebbe cambiare.

“Abbiamo impugnato la sentenza e ci sarà poi un giudice che deciderà" ha spiegato Cesare Parodi, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e procuratore aggiunto di Torino, intervistato da Tagadà su La7.

La sentenza impugnata è quella che ha condannato l’ex marito della 44enne Lucia Regna a un solo anno e mezzo per lesioni, rigettando l’accusa di maltrattamenti. Eppure la donna era finita in ospedale e oggi ha il volto ricostruito da 21 placche di titanio e un nervo oculare lesionato. "Va compreso, non fu un accesso d’ira immotivato, ma uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane” era stata la motivazione allegata dal giudice del tribunale di Torino, Paolo Gallo, alla sentenza. Una sentenza che ha fatto molto discutere e che è stata impugnata dalla Procura. E che quindi ora potrebbe cambiare.

"La Procura di Torino, il gruppo che opera su questi reati - ha sottolineato Parodi - è coordinato da me. Questa è una vicenda seguita dal mio gruppo. La collega che ha chiesto la condanna per il reato di maltrattamenti ha chiesto una pena severa. Che cosa è accaduto? Abbiamo contestato il reato di maltrattamenti e lesioni. Sulle lesioni viene riconosciuta la responsabilità, l'imputato viene invece assolto dal reato di maltrattamenti. Purtroppo, spesso ci sono delle assoluzioni perché il reato di maltrattamenti ha una fattispecie estremamente indefinita".