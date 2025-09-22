Lunedì 22 Settembre 2025

Cronaca
22 set 2025
Ciro Grillo, oggi la sentenza al processo per stupro di gruppo

Il figlio di Beppe è imputato con Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria: la procura ha chiesto nove anni di carcere. Le difese: “La ragazza era consenziente”. L’avvocata di lei, Giulia Bongiorno: “Voglio credere nella giustizia”

Ciro Grillo con l'avvocato Andrea Vernazza in una foto dello scorso 30 giugno 2025 (Ansa)

Tempio Pausania, 22 settembre 2025 – E’ il giorno della giudizio per Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, e per Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di stupro di gruppo per i fatti risalenti alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo, in Sardegna. Il tribunale di Tempio Pausania emetterà oggi la sentenza al processo di primo grado. La procura ha chiesto 9 anni di carcere per tutti e quattro gli imputati. 

Dalla denuncia di una ragazza italo norvegese all’epoca più che maggiorenne, presentata a Milano 8 giorni dopo gli accadimenti, sono partite le indagini approdate poi nel procedimento che si è concluso oggi. La sentenza, inizialmente attesa per il 3 settembre, era slittata per la morte improvvisa del figlio del presidente del collegio giudicante, Marco Contu. Oggi l’udienza si è aperta con le ultime repliche di tre legali delle difese, poi i giudici si sono riuniti in camera di consiglio. 

I quattro imputati sono assenti così come è assente la ragazza. "L’ho vivamente sconsigliata – aveva fatto sapere stamani l’avvocata Giulia Bongiorno all’ingresso nel tribunale – ma è come se fosse qui. Cosa mi aspetto dalla sentenza? Voglio credere nella giustizia, voglio credere che quanto detto dalla mia assistita trovi riscontro nella sentenza”. 

Le difese: “La ragazza era consenziente”

"Abbiamo portato all'attenzione del collegio tantissimi elementi per dimostrare l'innocenza del nostro assistito – sono state le parole di Gennaro Velle, che con la collega Antonella Cuccureddu difende Francesco Corsiglia – e ovviamente soccorre il ragionevole dubbio laddove non ci sia la certezza dell'innocenza. La nostra richiesta è quella di assoluzione piena perché il fatto non sussiste, il rapporto che c'è stato era consenziente”.

A ribadire l'innocenza degli imputati e del suo assistito, Edoardo Capitta, anche l'avvocato Mariano Mameli. "Il racconto della ragazza e persona offesa non sta in piedi da solo. Il mio assistito sta male, come chiunque in questi casi e come la ragazza. Di fronte ad una vicenda come questa, nella quale la misura della sua gravità è data dalla richiesta di pena di nove anni di carcere per dei ragazzi che hanno circa 20 anni, come potrebbe stare il mio assistito?".

