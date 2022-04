Senatori Usa a Taiwan, la Cina manda i jet

ROMA Nuova incursione di aerei cinesi (quattro caccia da superiorità aerea J-16 e 2 cacciabombardieri J-11) nello spazio aereo di Taiwan. Negli ultimi 4 giorni le incursioni cinesi sono state 12. Stavolta Pechino si è irritata per la visita di una delegazione bipartisan di sei senatori statunitensi (guidata dal democratico Robert Menendez e dal repubblicano Lindsey Graham) sull’isola ora indipendente ma che Pechino ritiene essere "parte inalienabile" della madrepatria. Pechino è molto irritata anche per l’affondo del senatore americano Lindsey Graham, un falco tra i repubblicani nelle politiche contro il Dragone, che da Taiwan ha sostenuto che, "vista la posizione ambigua" finora seguita da Pechino a favore del Cremlino, "inizieremo a far pagare alla Cina un prezzo maggiore per ciò che stanno facendo in tutto il mondo. Il sostegno al presidente Vladimir Putin deve avere un prezzo". La Cina ha per tutta risposta annunciato l’altroieri l’avvio di esercitazioni militari definite dal ministero della Difesa cinese "una azione necessaria sulla base dell’attuale situazione di sicurezza e una risposta al segnale gravemente sbagliato mandato dagli americani su Taiwan". Il 14 marzo la Cina aveva effettuato una incursione con 13 aerei (5J16, 7 J10 e 1 J8), il 28 febbraio con 7 e il 23 gennaio con ben 39 aerei: 30 caccia e cacciabombardieri, 8 aerei da guerra elettronica e 1 bombardiere. La megaincursione del 23 gennaio superò di un aereo quella del primo ottobre 2021 (39 aerei) anche se nei quattro giorni attorno al primo ottobre (festa della Repubblica popolare cinese) dello scorso anno l’attività volativa degli aerei di Pechino sullo stretto di Taiwan toccò il suo picco con 139 violazioni dello spazio aereo. "Le azioni dell’esercito cinese sono una contromisura alle recenti azioni negative degli Usa, compresa la visita della delegazione del Congresso", ha assicurato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, ...