Senatore Usa incriminato. Il caso imbarazza i dem

È un caso imbarazzante per Joe Biden e per i democratici quello di Bob Menendez, il potente senatore del partito incriminato con la moglie per corruzione, frode ed estorsione. Menendez avrebbe ricevuto i soldi dal governo egiziano per influenzare la vendita di armi al Cairo. Incriminata anche la moglie, Nadine Arslanian, che avrebbe ricevuto in regalo una Mercedes. Menendez ha lasciato la presidenza della commissione esteri del Senato, ma respinge le accuse e non vuole dimettersi.