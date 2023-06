Sempre più all’angolo Indebolito e quasi solo Il terrore dello zar: una fronda interna

di Marta Ottaviani

Da ‘zar’ della Russia a leader dimezzato. Il presidente, Vladimir Putin esce da questa esperienza come indebolito e isolato. Non solo è stato costretto a mediare con Prigozhin. Putin deve anche prendere atto del fatto che non ha potuto né prevenire, né tamponare l’avanzata della Wagner. Gli eventi hanno dimostrato come il presidente sia debole e anche isolato all’interno del Cremlino. Nel momento dell’emergenza, Putin ha dovuto chiedere aiuto a due elementi fuori dal suo cerchio magico più ristretto. Al presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, che ha mediato con il proprietario della Wagner e, la mattina, al presidente ceceno, Ramazan Kadyrov, che aveva messo a disposizione le sue milizie per inviarle a Rostov sul Don, dov’era radunata la milizia privata. Dal suo immediato cerchio magico, l’unico ad averlo difeso con forza è stato Dmitrij Medvedev, ex presidente ed ex primo ministro, ma anche non ha il controllo praticamente su nulla. Nikolaij Patrushev, il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale si trovava in Kazakhstan e se ne è guardato bene dal parlare.

Sergeij Naryshkin, a capo del controspionaggio russo, ha fatto una dichiarazione nel pomeriggio, ma, storicamente, il comparto dell’intelligence sotto il suo controllo nel 2014 era in ottimi rapporti con la Wagner anche se, ufficialmente, questi si sarebbero deteriorati nel corso degli anni. Il capo del Cremlino vuole dare la priorità all’operazione militare in Ucraina. Il ministro della difesa, Sergeij Shoigu e il capo di Stato maggiore, generale Valerij Gerasimov, per il momento restano al loro posto, anche perché serve un capro espiatorio nel caso in cui le cose andassero male. Ma il presidente sa molto bene che ora non può più fidarsi di nessuno e potrebbe trovare una coalizione determinata a rimuoverlo. Contro potrebbero schierarsi anche quella parte dell’esercito e dell’intelligence che era contraria alla guerra e che in questi ultimi 15 mesi ha visto morire migliaia di giovani.