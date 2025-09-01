Cos’è il ‘semestre filtro’ della facoltà di Medicina: come funzionano gli esami e perché il test è stato posticipato

Oggi, primo settembre 2025, comincia il primo “semestre filtro” per l’accesso alla Facoltà di Medicina: terminerà il prossimo 30 novembre. Non è un addio ai test, ma segna un cambio di prospettiva. La riforma relativa all’anno 2025-2026 è stata voluta dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Anna Maria Bernini, ministro per l'Università e la Ricerca del governo Meloni

L’intento è attuare un cambiamento rispetto alla modalità di selezione, trasformandola da un quiz nazionale a crocette prima dell’inizio dei corsi a una modalità di esame più approfondita, al termine del primo semestre. Il nuovo modello punta a valutare studio, frequenza e preparazione concreta, lasciando più tempo agli studenti così da poter dimostrare le proprie capacità.

I posti disponibili in Italia

La questione legata al numero e agli accessi possibili, in ogni caso, resta. Come diffuso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ad aver completato l’iscrizione per il semestre aperto sono 64.825 studenti e studentesse: di questi 54.313 sono gli iscritti a Medicina e chirurgia, 6.039 per il corso di Medicina Veterinaria, 4.473 gli iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.

I posti totali disponibili per Medicina e chirurgia sono 24.026 posti nelle università statali e non statali secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Università e della Ricerca. Per Odontoiatria e Protesi Dentaria si conterebbero 1774 posti, di cui 1224 nelle statali e 550 nelle private, mentre per Medicina Veterinaria, i posti disponibili sono 1375, con 1315 riservati alle statali e 60 alle non statali. Questo significa che, per Medicina, circa uno studente su tre riuscirà ad accedere al secondo semestre.

Che cos’è il semestre filtro

Il semestre filtro è stato introdotto con il Decreto Legislativo 71/2025, in vigore dal 17 maggio 2025, e rappresenta una novità per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Gli studenti, che iniziano le lezioni senza selezione preliminare, frequenteranno tre insegnamenti fondamentali – Biologia, Chimica e Fisica – per un totale di 18 crediti formativi.

Perché il test è stato posticipato

La riforma non elimina il numero chiuso ma lo sposta più avanti nel percorso. La logica è dare a tutti la possibilità di mettersi alla prova in un contesto universitario, superando il limite di una selezione basata su un solo giorno di test. In questo modo, la valutazione intende basarsi su una visione più ampia, abbracciando esami, studio continuativo e presenza alle lezioni.

Come funziona la selezione

Gli studenti potranno sostenere due appelli, fissati per il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. Ogni esame prevede 31 quesiti per ciascuna delle tre materie del semestre filtro: 15 a risposta multipla con cinque opzioni, di cui una sola corretta, e 16 a completamento. Il tempo a disposizione per completare ogni prova è di 45 minuti.

Chi supererà tutti gli esami con almeno 18/30 entrerà in graduatoria nazionale: solo i primi in posizione utile potranno proseguire nel secondo semestre di Medicina.

Cosa succede a chi non passa

Gli studenti che superano gli esami ma non rientreranno nei posti disponibili potranno immatricolarsi a corsi di laurea affini, come Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia o Professioni Sanitarie, con il riconoscimento dei crediti già conseguiti. In questo modo il lavoro svolto non verrà perso.

Iscrizioni e costi

L’accesso al semestre filtro richiede l’iscrizione sul portale dedicato e sull’ateneo scelto, con pagamento di un contributo nazionale di 250 euro, salvo esenzioni. È possibile ripetere il semestre fino a tre volte, riutilizzando i crediti già ottenuti per evitare di ricominciare da zero.

Un nuovo modello di accesso

Il semestre filtro segna un passaggio verso una selezione più graduale e meritocratica, che punta a ridurre lo stress del test di ammissione e ad avvicinare gli studenti alle materie di base fin da subito. Resta aperto il dibattito, tuttavia, su come garantire uniformità di valutazione, così come sulla questione dell’accesso e sul numero di posti disponibili.