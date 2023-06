Sembrava eterno Un uomo generoso che non si risparmiava E ha cambiato l’Italia

di Bruno

Vespa

La politica e la storia italiane sono cambiate la notte del 28 marzo 1994. Fu l’unica volta, dal 1972 a oggi, che non condussi la maratona elettorale. Dopo essermi dimesso da direttore del Tg 1, non ero gradito ai Professori che governavano la Rai con metodi da Torquemada e la trasmissione fu affidata a Lilli Gruber. Prudentemente, tuttavia, il mio successore Demetrio Volcic mi mandò al Parco dei Principi, quartier generale di Forza Italia. E Berlusconi dette a me (e non al suo Canale 5) la prima intervista da vincitore. Da allora l’ho intervistato ininterrottamente per 29 anni e lui non ha mai mancato una presentazione dei miei libri.

Berlusconi era un uomo profondamente generoso e non si è mai tirato indietro nemmeno nei momenti più difficili. Pur avendo fatto fortuna con la televisione, non amava esporsi, venendo soltanto negli appuntamenti elettorali o in momenti drammatici, come durante il ciclone scatenatogli addosso dalla moglie Veronica. Sembra paradossale, ma Bertinotti e Casini, per esempio, sono venuti a Porta a porta molto più spesso di lui. L’ho sentito l’ultima volta sabato sera tardi. Ero a Manduria con Salvini che lo ha chiamato dopo la partita Inter-Manchester City per commentarla con lui. Me lo ha passato per un breve saluto. Lucido, cordiale, ma con la voce molto affaticata. Solo allora ho capito che averlo ai 5 minuti prima della fine di giugno era un’illusione. Eppure la sua morte mi sembra tuttora irreale. Berlusconi – lo si amasse o no – faceva parte integrante della vita italiana e sembrava eterno. Non poteva esserlo e oggi manca a tutti qualcosa. In un baleno è tornata alla mente una esistenza unica.

Ha trasformato l’edilizia moderna con Milano 2, ha insidiato il primato della Rai con la televisione commerciale, ha rivoluzionato il calcio vincendo col Milan tutto il possibile e quando nel ’94 la politica italiana sembrava ridotta a un monocolore perché Mani pulite aveva distrutto i cinque partiti storici di governo, è arrivato lui fondando la democrazia dell’alternanza. In alcuni momenti ha avuto un visibile conflitto d’interessi, ma al tempo stesso non esiste leader politico al mondo che per trent’anni abbia avuto sempre un processo in corso. 36 procedimenti, una sola condanna rispettata ma molto discussa che lo espulse dal Senato con un voto palese invece del consueto voto segreto e quattro inchieste ancora in piedi.

Dopo sei mesi a Palazzo Chigi la prima inchiesta dalla quale sarebbe stato assolto fece cadere il governo. Berlusconi sembrava politicamente morto, ma nel 2001 risorse. Nacque il progetto delle grandi opere. Fu avviata una politica estera europeista e atlantica che segnò il momento più alto nel 2002 a Pratica di Mare con l’incontro Bush-Putin con l’incredibile ipotesi dell’ingresso della Russia nella Nato.

Nel 2006 il Cavaliere fu sconfitto per 24mila voti da Romano Prodi dopo una durissima campagna elettorale. Tornò a Palazzo Chigi nel 2008 e un anno dopo a Onna, il paese dell’Aquilano più colpito dal terremoto e vittima della violenza nazista, pronunciò un discorso al quale anche da sinistra fu riconosciuto il livello di statista.

Subito dopo, una imprudente vita sentimentale gli procurò una nuova persecuzione giudiziaria finita con assoluzioni. Caduto definitivamente nel 2011 per le liti nel centrodestra, riabilitato nel 2018 e rientrato in Senato, Berlusconi ha rappresentato nell’ultimo decennio un punto di equilibrio nel centrodestra e direi nella politica italiana anche quando i suoi alleati – prima Matteo Salvini, poi Giorgia Meloni – hanno avuto un ruolo politico più importante. I riconoscimenti generali di ieri, in Italia e all’estero, gli rendono giustizia.