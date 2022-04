Semaforo con il conto alla rovescia, ecco il countdown. Cosa cambia per pedoni e ciclisti

Articolo : Come giocarsi la patente in 4 mosse. Svolta sulla revisione, la sentenza

Roma, 22 aprile 2022 - Conto alla rovescia, arriva il semaforo con il countdown. Dopo la stretta imposta dal nuovo codice della strada, si annuncia un altro cambiamento che ha come obiettivo la sicurezza e il traffico più scorrevole. Insieme a una riduzione drastica delle multe. Ecco cosa cambia per pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti.

L'obiettivo

Il semaforo con il contasecondi è disciplinato in un decreto atteso da 12 anni e in dirittura d'arrivo, come anticipa Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, sul sito dell'Asaps. Obiettivo: migliorare prima di tutto la sicurezza di pedoni e ciclisti, utenti più fragili della strada.

Cosa cambia per pedoni e ciclisti

Il decreto fissa una serie di regole molto precise sull'installazione. Il ragionamento di base, semplificando, è duplice: da una parte il countdown nelle aree urbane riguarderà i semafori pedonali e ciclabili. Quindi, quando c'è l'attraversamento pedonale si accende il verde poi scatta il giallo, abbinato a un conto alla rovescia. Quindi aiuta gli utenti deboli della strada, che sanno quanto tempo hanno a disposizione per attraversare.

Cosa cambia per gli automobilisti

Il decreto fissa anche casi specifici per le luci dei semafori veicolari. Resta ancora da capire quello che sarà realizzato davvero ma l'impostazione di base è questa: il countdown potrà essere installato in incroci di periferia caratterizzati da flussi di traffico molto disomogenei o in condizioni particolari, in cui il tempo del giallo va modulato in modo specifico, ad esempio se ha una durata inferiore ai 5 secondi.

Contasecondi e multe

Nei calcoli di Giorgio Marcon, perito esperto di codice e sanzioni, "il countdown andrebbe invece installato senza limiti. Basta guardare alle sperimentazioni fatte in questi anni nelle varie città d'Italia. Con il contasecondi, si sono ridotti drasticamente incidenti e sanzioni".

I tempi

Ora sul decreto dovrà dire la sua l'Europa. Altamura si augura "una accelerazione del Ministero per l’invio alla Commissione Europea per la visione nel Sistema TRIS (dove rimarrà tre mesi in attesa di possibili osservazioni da parte degli stati membri dell’UE) e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con l’entrata in vigore dopo 15 giorni. Tale dispositivo sarà sicuramente utile al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni, utenti vulnerabili, sempre più a rischio nelle strade urbane ma anche per i ciclisti che spesso vengono investiti proprio alle intersezioni semaforiche".

Dove nel mondo

Il countdown è ormai diffuso in tutto il mondo, "dalle Filippine ai paesi africani", ricorda Marcon. L'Italia sulla materia sconta un ritardo paragonabile alle regole sugli autovelox. In entrambi i casi, è l'osservazione del perito, "parliamo di sistemi per fare cassa". Anche cassa, diciamo.