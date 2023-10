Sei migranti liberati dal Cpr di Pozzallo. Un altro giudice boccia i trattenimenti

Il giudice non convalida. Sono sei i provvedimenti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, per i quali ieri mattina si sono svolte le convalide presso il Tribunale ordinario di Catania, sezione speciale Immigrazione. Il giudice chiamato a pronunciarsi è Rosario Maria Annibale Cupri che al termine delle udienze si è riservato. Un pomeriggio di attesa per l’esito che è arrivato dopo le 20. I provvedimenti di trattenimento erano stati adottati nei confronti di sei tunisini, richiedenti protezione internazionale. Ma nemmeno il giudice Cupri li ha convalidati. Le motivazioni ricalcano quelle del precedente giudicante, Iolanda Apostolico. Va a segno così un’altra bocciatura per il decreto Cutro. I sei sono stati liberati dal Cpr di Pozzallo.