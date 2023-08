Sei bambini e due maestri in trappola nella cabinovia a 300 metri da terra Tutti in salvo dopo 14 ore da brividi Un gruppo di otto persone, tra cui sei bambini e due insegnanti, è stato salvato dopo essere rimasto sospeso su una pericolante cabinovia a 300 metri di altezza. Uno di loro ha perso i sensi per più di tre ore, ma è stato riportato a terra. Una giornata di paura e speranza per il Pakistan.